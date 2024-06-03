أُطلق عليه اسم "فلسطين".. الحوثيون يعلنون استهداف إسرائيل بسلاح جديد (فيديو)

أعلن الحوثيون مساء يوم الاثنين استهداف منطقة أم الرشراش في إسرائيل بصاروخ "فلسطين" الباليستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة التابعة للحوثيين لأول مرة.

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".

وصرح سريع بأن عملية الاستهداف تمت بصاروخ "فلسطين" الباليستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة لأول مرة.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وشدد المتحدث على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني.

وأفاد يحيي سريع بأنهم لن يوقفوا عمليات الإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.

المصدر: RT