هل تستعد مصر لفرض ضرائب جديدة؟

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن "وثيقة السياسات الضريبية 2024/2030 ما زالت قيد الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن".

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وأوضح أن النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد تصور مبدئي تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأ عليه تعديلات كثيرة.

وقال الوزير، إن وثيقة السياسات الضريبية الجديدة تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية حتى تعبر عن مستهدفاتنا خلال الست سنوات المقبلة، لافتا إلى أن اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف الوزير، أننا سنطرح الوثيقة فور الانتهاء من إعدادها فى صورتها النهائية، موضحا أننا حريصون على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

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