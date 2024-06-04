قرص دوائي يومي للتخلص من السعال المزمن المستمر

كشفت دراسة "مغيّرة لقواعد اللعبة" عن قرص دوائي يومي، يطلق عليه embrocation، يمكن أن يحد بشكل كبير من الضرر الناجم عن توسع القصبات، حيث يحجب الخلايا التي تسبب الالتهاب في الرئتين.

يعاني بعض الناس من توسع القصبات، حيث تتسع الممرات الهوائية في الرئتين، ما يؤدي إلى تراكم المخاط. وغالبا ما يعاني المرضى من السعال المستمر وضيق التنفس، ويكونون عرضة للإصابة بالجراثيم التي تهدد حياتهم.

وفي تجربة دولية واعدة شملت 1600 شخص بالغ من 35 دولة، لاحظ المشاركون الذين تناولوا قرصا 10 ملغ أو 25 ملغ من embrocation يوميا، انخفاضا بنسبة 20% في أعراض السعال، كما انخفض خطر إصابتهم بالتهابات الصدر بنسبة 25%. وكان التأثير الجانبي الأكثر شيوعا هو الصداع.

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ويُعرف الدواء كمثبط DPP1، ما يعني أنه يمنع إنتاج الخلايا الالتهابية الضارة في الرئتين، والتي يمكن أن توسع الشعب الهوائية بشكل أكبر.

ويقول البروفيسور جيمس تشالمرز، خبير الجهاز التنفسي والباحث الرئيسي في التجربة، من جامعة Dundee: "يبدو أن العلاج آمن للغاية. ارتفع معدل هذا المرض بنسبة 40% في السنوات العشر الماضية، لذلك من المهم إيجاد علاج له. غالبا ما يتداخل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والربو مع توسع القصبات. لذلك سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان من الممكن استخدام هذه العلاجات".

المصدر: ديلي ميل