ليبيا.. اللواء ركن صدام حفتر يتسلم رئاسة أركان القوات البرية التابعة للقيادة العامة للجيش (صور)

تسلم اللواء ركن صدام خليفة حفتر رئاسة أركان القوات البرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي.

وقالت رئاسة أركان القوات البرية في بيان يوم الاثنين إن مراسم التسليم والتسلم أقيمت صباح الاثنين بمقر رئاسة أركان القوات البرية تنفيذا لقرار القائد العام للقوات المسلحة بتكليفه رئيسا لأركان القوات البرية.

وحضر مراسم التسليم والتسلم عدد من القيادات العسكرية على رأسهم مدير مكتب القائد العام.

وتقدم اللواء ركن صدام حفتر بفائق شكره وتقديره للفريق امراجع العمامي على كل ما بذله من جهود أثناء توليه منصب رئيس أركان القوات البرية.

المصدر: RT