رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نحن الآن بمرحلة خفض التعهدات بإطار الاتفاق النووي

قال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن إيران "تقوم بخفض تعهداتها المنصوصة في الاتفاق النووي طالما لا تلتزم الأطراف الأخرى به، ونحن الآن في مرحلة خفض التعهدات".

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وشدد إسلامي على أنه "على مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم تقرير حول التزام الأطراف بالاتفاق النووي، إلى مجلس الحكام كل ثلاثة أشهر وإلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة كل ستة أشهر، وهذا التقرير يتضمن قسمين جزء يتعلق باتفاقية الضمانات والآخر يتعلق بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية ومنعت الدول الأخرى من الالتزام به".

وأكد المسؤول الإيراني أن "أي قرار ضد إيران بمجلس الحكام سيواجه برد إيراني وفق ما سبق أن أخبرنا أعضاء المجلس".

وكانت لندن وباريس وبرلين قدمت إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الاثنين مشروع قرار يدين إيران لعدم التعاون مع الوكالة، على الرغم من معارضة واشنطن.

ويعد هذا التحرك المناورة الدبلوماسية الأحدث لقوى غربية تخشى أن تكون إيران تسعى لتطوير سلاح نووي، ما تنفيه على الدوام الجمهورية الإسلامية.

المصدر: RT