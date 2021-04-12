شاهد.. هدف زملكاوي ضمن الأفضل في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" هدف المصري مروان حمدي لاعب نادي الزمالك في شباك تونغيث السنغالي، ضمن أفضل أهداف الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأحرز مروان حمدي هدفين في شباك تونغيث (4-1)، وذلك في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

واختار الـ"كاف" الهدف الأول للاعب المصري، والثاني للزمالك، الذي أحرزه في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على أستاد القاهرة الدولي.

أفضل أهداف الجولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا! 😍👇



أيهم سيحصد هدف الأسبوع؟ 👀#TotalCAFCL l @WACofficiel l @ZSCOfficial l @TeunguethFcpic.twitter.com/2IWYBGnK8H — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 12, 2021

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يذكر أن الزملك اكتفى بالمركز الثالث في المجموعة الرابعة "D" برصيد 8 نقاط، وخرج من البطولة رفقة تونغيث صاحب المركز الرابع الأخير برصيد 4 نقاط.

بينما تصدر فريق الترجي الرياضي التونسي قائمة المجموعة برصيد 11 نقطة، وتلاه في المركز الثاني نادي مولودية الجزائر برصيد 9 نقاط، ليصعدا معا إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

المصدر: وكالات