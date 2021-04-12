شاهد.. نجم مصري يلمع في "الديربي" اليوناني ويهدد رقم صلاح

قاد المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا"، فريقه أولمبياكوس، إلى الفوز على ضيفه باناثينايكوس (3-1) في "ديربي اليوناني، أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالث لدوري السوبر المحلي.

وشارك كوكا في المباراة منذ الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، وأحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين (45 و72)، ردا على هدف التقدم لفريق باناثينايكوس، الذي سجله مهاجمه الإيطالي فيديريكو ماكيدا في الدقيقة 31 من ضربة جزاء.

🚨 الدوري اليوناني 🇬🇷



▫️احمد كوكا 🇪🇬 يسجل هدفي التقدم ل أولمبياكوس قبل قليل امام باناثينيكوس



كوكا 🇪🇬 ساهم ب 19 هدف الموسم الحالي



🥅 لعب 31 مباراة

⚽ سجل 15 اهداف

🎯 صنع 4 اهداف@HassanKoukapic.twitter.com/beQ5I77qC4 — الكرة العربية ❁ (@ARBFOOT) April 11, 2021

واختتم المهاجم البرتغالي بروما عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ودخل كوكا (28 عاما) ضمن قائمة أكثر اللاعبين المصرين المحترفين تتويجا بالبطولات في أوروبا بعد أن حقق لقبه الرابع في أوروبا، حيث فاز بثلاثة ألقاب مع أولمبياكوس، إضافة إلى فوزه بكأس البرتغال مع فريق سبورتنغ براغا.

ويعتبر كوكا حاليا ثالث لاعب مصري الأكثر تتويجا بالألقاب في أوروبا، بعد محمد النني لاعب أرسنال، برصيد 7 ألقاب، ومحمد صلاح نجم ليفربول، برصيد 6 بطولات، ومتساويا مع كل من أحمد حسام ميدو لاعب أياكس وتوتنهام سابقا، وأحمد حسن لاعب بيشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي سابقا.

وسجل الدولي المصري 15 هدفا خلال 31 مباراة خاضها بقميص أولمبياكوس الفريق الملقب بالأسطورة "ذا ثريلوس" هذا الموسم في جميع المسابقات، وذلك وفقا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

ووصل كوكا لهدفه رقم 100 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، بواقع 38 هدفا مع أولمبياكوس، و32 هدفا مع "ريو آفي" البرتغالي، و25 هدفا مع سبورتنغ براغا البرتغالي، و5 أهداف مع منتخب مصر.

المصدر: وكالات