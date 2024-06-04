لأول مرة في تاريخ البشرية.. مسبار صيني يقلع من الجانب الآخر للقمر (فيديو)

أفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية للأنباء أن المسبار Chang'e 6 أقلع من الجانب الآخر للقمر بعد أن جمع عينات من تربته ليعود إلى الأرض.

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وتشير الوكالة إلى ان المسبار أقلع صباح يوم الثلاثاء 4 يونيو وهو يحمل عينات التربة التي جمعها من الجانب الآخر للقمر لأول مرة في تاريخ البشرية ووصل إلى مداره المقرر حول القمر.

يتكون المسبار Chang'e 6 من وحدة مدارية ووحدة عودة ووحدة هبوط ووحدة إقلاع، والمسبار مزود بكاميرا هبوط وكاميرا بانورامية وأجهزة لتحليل الطيف المعدني وتركيب التربة القمرية. بالإضافة إلى ذلك، مثبت على المسبار كاشف DORN الفرنسي لقياس تركيز غاز الرادون ومنتجات اضمحلاله على سطح القمر، ومحلل الأيونات السالبة NILS من وكالة الفضاء الأوروبية وعاكس زاوية الليزر الإيطالي والقمر الصناعي الباكستاني ICUBE-Q.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يعيد المسبار الصيني إلى الأرض حوالي 2 كلغم من تربة القمر.

المصدر: نوفوستي