الكشف عن قيمة مكافأة توقيع مبابي

أغلق الستار على الفصل الأخير من مسلسل انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد، بعد إعلان الفريق الإسباني عن التعاقد مع النجم الفرنسي، بشكل رسمي مساء الاثنين.

ونشر ريال مدريد، عبر موقع الرسمي، وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا كشف فيه عن تعاقد مع مبابي، في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد إلى خمس سنوات.

ولكن التقارير الصحفية، كشفت عن المبلغ الذي سيحصل عليه النجم الفرنسي، كمكافأة توقيع للميرينغي إذ سيتقاضى 150 مليون يورو، سيتم تقسيمهم على سنوات عقده.

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ولم يتم حتى الآن الكشف الرسمي، عن الراتب الذي سيحصل عليه مبابي مع ريال مدريد، إلا أنه وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" في وقت سابق، فإن اللاعب البالغ 25 عاما، سيحصل على 15 مليون يورو سنويا.

وسيقدم ريال مدريد لاعبه الجديد مبابي للجماهير، في حفل ضخم على ملعب "سانتياغو برنابيو"، عقب نهاية بطولة يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا منتصف الشهر الحالي.

وقضى كليان مبابي 7 سنوات مع باريس سان جيرمان ، قادما من نادي موناكو في صيف عام 2017 مقابل 180 مليون يورو، وشارك في 308 مباراة مع الفريق الباريسي، سجل خلالها 256 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للنادي.

وشارك المهاجم الفرنسي في 48 مباراة بمختلف مسابقات الموسم المنصرم، سجل خلالها 44 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة، وحقق في موسمه الأخير مع نادي باريس سان جيرمان، 3 ألقاب، وهي: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر.

المصدر: goal