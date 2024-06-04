جدول مباريات يورو 2024.. المجموعات والأدوار الإقصائية

تحتضن المدن الألمانية النسخة الـ17 لمنافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي يشارك فيها 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات، على أمل حصد اللقب الأغلى بين المنتخبات الأوروبية.

وستكون هذه المرة الثانية التي تقام فيها البطولة على الأراضي الألمانية، والمرة الأولى في ألمانيا الموحدة، بعد نسخة ألمانيا الغربية عام 1988، فيما استضافت ألمانيا 4 مباريات خلال نسخة 2020، وتحديدا في مدينة ميونخ.

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وأسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة وصعبة في دور المجموعات، خاصة في المجموعة الثانية التي تضم إسبانيا وإيطاليا، ويلعب منتخب فرنسا مع هولندا في المجموعة الرابعة.

ويدافع منتخب إيطاليا عن اللقب الذي حصده في نسخة 2020، التي استضافتها عدة دول أوروبية للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتنطلق بطولة أمم أوروبا "يورو 24" في 14 يونيو 2024، على أن يقام نهائي اليورو في 14 يوليو 2024 على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

نظام بطولة أمم أوروبا يورو 2024:

تنطلق البطولة بمشاركة 24 منتخبا، على 6 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 (من أصحاب المركز الثالث) إلى ثمن النهائي.

وتجري مباريات البطولة بداية من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مواجهة واحدة حتى النهائي.

جدول مواعيد بطولة أمم أوروبا يورو 2024:

المجموعات( 14 يونيو - 26 يونيو 2024)

ثمن النهائي (29 يونيو - 2 يوليو 2024)

ربع النهائي (5-6 يوليو 2024)

نصف النهائي (9-10 يوليو 2024)

النهائي (14 يوليو 2024).

جدول مباريات مجموعات أمم أوروبا يورو 2024:

الجولة الأولى:

ألمانيا x اسكتلندا (14 يونيو، 22:00 بتوقيت مصر والسعودية)

هنغاريا x سويسرا (15 يونيو، 16:00)

إسبانيا x كرواتيا (15 يونيو، 19:00)

إيطاليا x ألبانيا (15 يونيو، 22:00 )

بولندا x هولندا (16 يونيو،16:00)

سلوفينيا x الدنمارك (16 يونيو،19:00)

صربيا x إنجلترا (16 يونيو، 22:00)

رومانيا x أوكرانيا (17 يونيو،16:00)

بلجيكا x سلوفاكيا (17 يونيو،19:00)

النمسا x فرنسا (17 يونيو، 22:00)

تركيا x جورجيا (18 يونيو، 19:00)

البرتغال x التشيك (18 يونيو، 22:00)

الجولة الثانية:

كرواتيا x ألبانيا (19 يونيو، 16:00 بتوقيت مصر والسعودية)

ألمانيا x هنغاريار (19 يونيو، 19:00)

اسكتلندا x سويسرا (19 يونيو، 22:00)

سلوفينيا x صربيا (20 يونيو، 16:00)

الدنمارك x إنجلترا (20 يونيو، 19:00)

إسبانيا x إيطاليا (20 يونيو، 22:00)

سلوفاكيا x أوكرانيا (21 يونيو، 16:00)

بولندا x النمسا (21 يونيو، 19:00)

هولندا x فرنسا (21 يونيو، 22:00)

جورجيا x التشيك (22 يونيو، 16:00)

تركيا x البرتغال (22 يونيو،19:00)

بلجيكا x رومانيا (22 يونيو، 22:00)

الجولة الثالثة:

سويسرا x ألمانيا (23 يونيو، 22:00 بتوقيت مصر والسعودية)

اسكتلندا x هنغاريا (23 يونيو،22:00)

ألبانيا x إسبانيا (24 يونيو، 22:00)

كرواتيا x إيطاليا (24 يونيو، 22:00)

هولندا x النمسا 25 يونيو، 19:00)

فرنسا x بولندا 25 يونيو، 19:00)

إنجلترا x سلوفينيا 25 يونيو،22:00)

الدنمارك x صربيا 25 يونيو،22:00)

سلوفاكيا x رومانيا 26 يونيو،19:00)

أوكرانيا x بلجيكا 26 يونيو،19:00)

جورجيا x البرتغال (26 يونيو،22:00)

التشيك x تركيا (26 يونيو، 22:00)

المصدر: "وسائل إعلام"