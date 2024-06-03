معركة الخرطوم.. لقطات جوية تظهر مقاتلي قوات الدعم السريع ينسحبون وسط قتال عنيف

التقطت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة السودانية لقطات تظهر انسحاب قوات الدعم السريع من منطقة قريبة من جسر الحلفايا بالخرطوم وسط قتال عنيف.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية عن مقتل 7 من جنودها وإصابة 28 آخرين خلال الهجوم. من جانبها لم تعلق قوات الدعم السريع على الخسائر البشرية التي لحقت بها في الاشتباكات، إلا أنها أعلنت عن "صد محاولة معادية للتسلل إلى مدينة بحري".

وتحتفظ قوات الدعم السريع بالسيطرة على الجانب الشرقي من جسر الحلفايا الذي يربط بين مديريتي بحري وأم درمان، فيما يسيطر الجيش على الجانب الغربي.

ووفقًا لمعطيات الأمم المتحدة فإن أكثر من 15500 شخص قتلوا في السودان منذ بدء القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي.

المصدر: رابتلي