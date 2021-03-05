كلوب يفسر سبب سقوط ليفربول على أرضه أمام تشيلسي (فيديو)

شعر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن فريقه دفع الثمن لعدم اللعب بشكل جيد في اللحظات الحاسمة، ليخسر 0-1 أمام ضيفه تشيلسي، أمس الخميس، في المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وسجل مايسون مونت، هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 42، ليرفع رصيد تشيلسي إلى 47 نقطة، في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 43 نقطة، في المركز السابع.

هدف

تشيلسي يتقدم على الريدز بهدف ماونت pic.twitter.com/Y0h4e0jrlt — عبدالعزيز (@2006Habash) March 4, 2021

وهذه الخسارة هي الخامسة على التوالي لليفربول على ملعبه.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي في تعليقه على خسارة ليفربول الجديدة: "المباراة كانت مضغوطة، والمساحات محدودة، لحظة واحدة حاسمة للغاية حسمت نتيجة اللقاء".

وأضف المدرب الألماني: "مهارة مايسون الفردية حسمت اللقاء. لقد كانت كرة خلف خطي دفاعنا، في النهاية لا ندافع في المساحة المناسبة لأن هؤلاء اللاعبين المتميزين (مثل مايسون مونت) يتوغلون بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ويريدون التسديد من هناك، لذلك لا يتعين علينا أن نتراجع، يجب أن نكون هناك حيث يريدون التسديد".

وأكمل: "أعتقد أننا لم ندافع بشكل جيد، لهذا استقبلنا الهدف، ولم نستغل فرصنا. وهذا إلى حد كبير يفسر النتيجة".

المصدر: liverpoolfc.com