الرجاء المغربي يعلن إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا

أعلن الرجاء المغربي، وجود 7 حالات مصابة بفيروس كورونا في النادي، بعد أن حصلت على نتائج إيجابية لاختبارات كوفيد-19 التي خضع لها الفريق الأول صباح يوم الاثنين.

وجاء في بيان نادي الرجاء:

"توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضع لها صباح اليوم الاثنين، مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري. وإثر إجراء ما مجموعه 53 اختبارًا، أظهرت النتائج وجود 7 حالات إيجابية من بينها 6 حالات لدى اللاعبين، تنضاف للحالتَين المسجلَتَين يوم السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 حالات مؤكدة في صفوف لاعبي الفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي.

وسيخضع المعنيون بالأمر للبروتوكول الصحي المعمول به".

وكشف الرجاء عن أسماء اللاعبينالـ 8، وهم:

محمد زريدة، أيوب ناناح، عبد الإله الحافيظي، محسن متولي، أنس جبرون، عمر العرجون، إلياس الحداد، وعبد الرحيم الشاكير.

وحقق الزمالك فوزا غاليا على مضيفه الرجاء في عقر داره بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بهدف دون رد الأحد، وسيتقابل الفريقان مجددا في مصر، السبت المقبل، ضمن إياب الدور نصف النهائي للبطولة القارية، لتحديد المتأهل منهما للمباراة النهائية.

المصدر: RT

ناصر حاتم