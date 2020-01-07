الجزائري بلايلي أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية
AFP fadel senna
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توج الجزائري يوسف بلايلي بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2019، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة الغردقة المصرية.
وتفوق بلايلي نجم فريق أهلي جدة السعودي، على منافسيه أنيس البدري، لاعب منتخب تونس وفريق الترجي، وطارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر.
أفضل لاعب داخل القارة 🥇— #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) 7 Ocak 2020
موسم استثنائي للمهاجم الفذ pic.twitter.com/qbtFxPD9Md
وقاد يوسف بلايلي، الترجي للفوز بالدوري التونسي ودوري أبطال إفريقيا، قبل الانتقال إلى الأهلي السعودي، وساهم أيضا في قيادة منتخب بلاده "محاربي الصحراء" للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019".
المصدر: وكالات