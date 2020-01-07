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المغربي حكيمي ينال جائزة أفضل لاعب إفريقي صاعد

الرياضة

المغربي حكيمي ينال جائزة أفضل لاعب إفريقي صاعد
AFP Khaled DESOUKI
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فاز الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد المعار حاليا إلى صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب صاعد في قارة إفريقيا لعام 2019.

وتسلم حكيمي، الجائزة في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة الغردقة المصرية.

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وتفوق النجم المغربي الصاعد على الثنائي النيجيري، صامويل شيكويزي لاعب فياريال الإسباني، وفيكتور أوسمين لاعب ليل الفرنسي.

المصدر: "@caf_online_AR"

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