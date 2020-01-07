شاهد.. هدف العام 2019 في إفريقيا وصاحبه
AFP Khaled DESOUKI
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن فوز الدولي الجزائري رياض محرز بجائزة هدف العام 2019، وذلك في حفل توزيع جوائز "كاف" مساء اليوم الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية.
وأحرز رياض محرز هدفا رائعا لمنتخب بلاده في مرمى نظيره النيجري (2-1)، قاد به "محاربي الصحراء" إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، ليفوز فيما بعد بلقب البطولة على حساب السنغال (1-0).
حُطها في الجول يا رياض 😍⚽️— #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) 7 Ocak 2020
هدف العام من نصيب رياض كريم محرز #RiyadMahrez
سدد رياض الهدف الأصعب والأجمل ليُأهل ثعالب الصحراء إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية قبل التتويج باللقب 🇩🇿🌟#TotalAFCON#CAFAwards2019pic.twitter.com/iTihkSIyX3
المصدر: وكالات