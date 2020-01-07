شاهد.. هدف العام 2019 في إفريقيا وصاحبه

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن فوز الدولي الجزائري رياض محرز بجائزة هدف العام 2019، وذلك في حفل توزيع جوائز "كاف" مساء اليوم الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية.

وأحرز رياض محرز هدفا رائعا لمنتخب بلاده في مرمى نظيره النيجري (2-1)، قاد به "محاربي الصحراء" إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، ليفوز فيما بعد بلقب البطولة على حساب السنغال (1-0).

حُطها في الجول يا رياض 😍⚽️



هدف العام من نصيب رياض كريم محرز #RiyadMahrez



سدد رياض الهدف الأصعب والأجمل ليُأهل ثعالب الصحراء إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية قبل التتويج باللقب 🇩🇿🌟#TotalAFCON#CAFAwards2019pic.twitter.com/iTihkSIyX3 — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) 7 Ocak 2020

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات