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شاهد.. هدف العام 2019 في إفريقيا وصاحبه

الرياضة

شاهد.. هدف العام 2019 في إفريقيا وصاحبه
AFP Khaled DESOUKI
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن فوز الدولي الجزائري رياض محرز بجائزة هدف العام 2019، وذلك في حفل توزيع جوائز "كاف" مساء اليوم الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية.

وأحرز رياض محرز هدفا رائعا لمنتخب بلاده في مرمى نظيره النيجري (2-1)، قاد به "محاربي الصحراء" إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، ليفوز فيما بعد بلقب البطولة على حساب السنغال (1-0).

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المصدر: وكالات 

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