توج فريق مانشستر سيتي بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إثر فوزه الساحق على واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة النهائية التي جمعتهما، اليوم السبت.

وافتتح الإسباني دافيد سيلفا مهرجان الأهداف، عند الدقيقة 26، وضاعف زميله رحيم سترلينغ النتيجة، بحلول الدقيقة 38، وعزز البلجيكي كيفين دي بروين تقدم السيتي، مع مضي ساعة كاملة من البداية. وأضاف المهاجم البرازيلي غابرييل جيزوس الهدف الرابع، عند الدقيقة 68، قبل أن يعود رحيم سترلينغ ويحرز هدفين متتاليين، في الدقيقتين (81، و87) ليوقع على "هاتريك"، ويختتم بذلك مهرجان الأهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.

ورفع مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي، لأول مرة منذ عام 2011، وللمرة السادسة في تاريخه.

Time for the trophy lift. Start the party, @ManCity! 🎊https://t.co/pMsyeREwEu — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 18 мая 2019 г.

وحقق مانشستر سيتي بذلك ثلاثية تاريخية، فقد أصبح أول فريق يفوز بجميع الألقاب المحلية الثلاثة، كأس الاتحاد وكأس الرابطة والدوري الإنجليزي الممتاز، خلال موسم واحد، في تاريخ الكرة الإنجليزية.

المصدر: وكالات