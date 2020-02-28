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"سبيس إكس" تفتتح مركزا جديدا لتطوير صواريخ Starship

الفضاء

Reuters CLH/COH/ /KV
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن افتتاحها ثالث مركز لاختبار محركات صواريخ Starship التي ستخصصها للرحلات الفضائية البعيدة.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن المركز الجديد الذي افتتح في مصنعها الواقع بمدينة McGregor الأمريكية سيخصص لاختبار محركات  Raptor التي ستركب على صواريخ Starship وصواريخ فضائية أخرى فائقة الثقل.

وأوضح البيان أن 9 محركات من الطراز المذكور ستخصص لصواريخ Starship التي ستطلق في رحلات فضائية نحو المريخ، وستصنع الشركة 37 محركا آخر منها لصواريخ Super Heavy الفضائية الفائقة الثقل.

وكانت شركة "سبيس إكس" قد أعلنت العام الفائت عن إجراء اختبارات ناجحة لمحركات Raptor، وأكد مؤسس الشركة، إيلون موسك، أن المحركات نجحت أثناء الاختبارات بالوصول إلى طاقتها القصوى، وأنتجت قوة تعادل 172 طنا.

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وأعلنت"سبيس إكس" سابقا عن مشروع Starship لأول مرة خلال مؤتمر "أديلايد" الفضائي الذي عقد في أستراليا عام 2017، وكشف عن التصميم الأولي للصاروخ عام 2018.

ومن المفترض أن تعتمد "سبيس إكس" هذا النوع من الصواريخ في الرحلات الفضائية البعيدة المدى مثل الرحلات إلى المريخ، وترسلها في مهمة لإيصال الأقمار الصناعية إلى الفضاء عام 2021، وبعدها بعام من المخطط أن تنقل شحنات إلى سطح القمر.

المصدر: تاس

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