"سبيس إكس" سترسل السياح إلى الفضاء

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن عزمها إرسال السياح إلى الفضاء على متن مركبات Crew Dragon الحديثة.

وتبعا لموقع Space.com، فإن الشركة الأمريكية وقعت اتفاقيات مع شركة Space Adventures المختصة بالسياحة الفضائية، وبموجب هذه الاتفاقيات ستقوم "سبيس إكس" بإرسال 4 سياح إلى الفضاء لمدة 5 أيام على متن مركبات Crew Dragon.

ومن المفترض أن تطلق الرحلة الأولى لسياح الفضاء على متن مركبة Crew Dragon أول العام القادم، لكنها ستختلف عن الرحلات الفضائية السياحية الحالية، كونها لن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية.

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وفي تعليق على الموضوع قالت المهندسة ومديرة قسم العمليات الفضائية في شركة "سبيس إكس"، جويني شوتويل "إن هذا الحدث التاريخي سيعطي فرصة الطيران إلى الفضاء لكل الذين يحلمون به، نحن سعيدون بالتعاون مع شركة Space Adventures في هذا المشروع".

وذكرت مصادر في شركة "سبيس إكس" مؤخرا أن Crew Dragon التي طورتها الشركة من المفترض أن تنطلق نحو المحطة الفضائية الدولية في رحلة مأهولة في مايو المقبل، لتحمل رائدي الفضاء، روبرت بينكين، ودوغلاس هيرلي.

ونوه موقع Space.com إلى أن شركة Space Adventures كان لها تاريخ في إرسال السياح إلى الفضاء على متن مركبات "سويوز" الروسية، فعام 2001 أرسلت إلى المحطة الفضائية الدولية رجل الأعمال الأمريكي، دينيس تيتو، وبعدها بعام أرسلت إلى المحطة أيضا رجل الأعمال الجنوب إفريقي، مارك شاتلوورث، وعام 2005 تولت إرسال الأمريكي، غريغوري أولسن.

المصدر: تاس