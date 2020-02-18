"سبيس إكس" تطلق مركبة مأهولة إلى المحطة الفضائية

كشفت مصادر في شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن الموعد المخطط لإطلاق مركبتها Crew Dragon في رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة نقلت المركبة المذكورة يوم الخميس 13 فبراير الجاري إلى إحدى المهاجع في قاعدة كيب كانافيرال بفلوريدا، لتركب على منصة الإطلاق 39A، استعدادا لإطلاقها نحو المحطة الفضائية الدولية أوائل مايو المقبل.

ومن المفترض أن تحمل Crew Dragon إلى المحطة رائدي الفضاء، روبرت بينكين، ودوغلاس هيرلي، ليبقيا على متن المحطة لأسبوعين تقريبا ويعودا بعدها إلى الأرض.

وقال بيان صادر عن "سبيس إكس" : "نجري حاليا الاختبارات النهائية على مركبة Crew Dragon، ونتحقق من جهوزيتها للرحلة القادمة، في حال نجاح هذه المركبة في مهمتها ستقرر ناسا إن كانت ستعتمدها للرحلات الفضائية المأهولة نحو المحطة الفضائية".

وCrew Dragon هي نسخة معدلة عن مركبة Dragon الفضائية الأمريكية التي تستخدم لإيصال البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وكانت "سبيس إكس" قد أطلقت هذه المركبة في رحلة اختبارية نحو المحطة في 2 مارس العام الماضي، لتلتحم بالمحطة بعدها بيوم تقريبا، ومن ثم انفصلت وعادت إلى الأرض في الـ 8 من الشهر نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد توقفت عن إرسال الرواد من الأرض نحو محطة الفضاء الدولية بعد أن تخلت عن برنامج Space Shuttle الفضائي عام 2011، وأصبحت روسيا هي الدولة الوحيدة التي ترسل مركباتها لإيصال الرواد إلى المحطة وإعادتهم إلى الأرض مجددا.

المصدر: تاس