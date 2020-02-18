سقوط المرحلة الأولى لصاروخ فالكون-9 في البحر

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية، أن المرحلة الأولى لصاروخ فالكون-9 الذي حمل إلى الفضاء الأقمار الصناعية لشبكة ستارلينك، فشلت في الهبوط على المنصة العائمة، وسقطت في البحر.

وأشارت الشركة على موقعها إلى أنه "للأسف لم تتمكن المرحلة الأولى من الهبوط على المنصة العائمة المخصصة لهبوطها، بل سقطت بهدوء في الماء بجانبها، وهو ما يعني أنها على الأرجح سليمة". وأكدت الشركة على أن مهمة وضع أقمار ستارلينك الصناعية للاتصالات في مدارها كانت ناجحة.

ويذكر أن صاروخ النقل فالكون-9 كان قد أطلق إلى الفضاء، وعلى متنه 60 قمرا صناعيا لشبكة ستارلينك، من مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا، يوم الاثنين 17 فبراير الجاري، الساعة 10.05، بالتوقيت المحلي (الساعة 18.05 بتوقيت موسكو).

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 كان قد تأجل مرتين، المرة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية، والثانية لفحص صمامات المرحلة الثانية.

المصدر: نوفوستي