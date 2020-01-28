تأجيل إطلاق ستارلنك مجددا

قررت شركة سبيس إكس الأمريكية تأجيل إطلاق صاروخ النقل فالكون -9 وعلى متنه أقمار ستارلنك مرة ثانية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقد أعلنت الشركة على موقعها في شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "نخطط لإطلاق أقمار ستارلنك في الساعة 9.06 من يوم الأربعاء 29 يناير الجاري (الساعة 17.06 بتوقيت موسكو) بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويذكر أنه كان مقررا إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه 60 قمرا صناعيا للاتصالات عبر شبكة الإنترنت من مطار كيب كانافيرال بولاية فلوريدا مساء يوم الاثنين 27 يناير الجاري.

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وتجدر الإشارة، إلى أن مجموعة أقمار ستارلنك تضم حوالي 12 ألف قمر، وقد أطلق أول قمرين تجريبيين Tintin-A و Tintin-B منها في 22 فبراير عام 2018 . وبعد ذلك تضاف لها 30 ألف قمر صناعي لتعمل على مدارات ارتفاعها من 328 إلى 580 كيلومترا، وقد قدرت شركة سبيس إكس تكلفة هذا المشروع بعشرة مليارات دولار، ولكن الخبراء يؤكدون على أن هذا الرقم أقل من الحقيقي.

المصدر: نوفوستي