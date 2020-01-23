"سبيس إكس" تطلق 60 قمرا إلى الفضاء قريبا

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نيتها إطلاق 60 قمرا صناعيا صغيرا، لتضمها إلى أقمار منظومة Starlink قريبا.

وأشارت الشركة في تغريدة لها على "تويتر" إلى أن إطلاق الأقمار المذكورة من المفترض أن يجري في 24 يناير الجاري، من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، في تمام الساعة 10:54 بالتوقيت المحلي (18:54 بتوقيت موسكو).

وأوضح الخبراء في "سبيس إكس" أن إطلاق هذه الاقمار تم تأجيله عدة مرات، وكان آخر موعد قد تم تحديده لإطلاقها هو 20 يناير الجاري، لكن العملية أجلت مرة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية.

Now targeting January 24 at 10:54 a.m. EST, 15:54 UTC, for launch of 60 Starlink satellites; team is continuing to monitor weather in the recovery area — SpaceX (@SpaceX) 21 января 2020 г.

ويهدف مشروع Starlink إلى إطلاق آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء، لتسبح في مدارات تتراوح ارتفاعاتها ما بين 328 و580 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطق الكرة الأرضية بشبكة إنترنت فائقة السرعة.

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وبدأ تنفيذ هذا المشروع في الـ 22 من فبراير 2018 ، وأطلق أول 60 قمرا تابعا لمنظومته في مايو العام الفائت، ويقدر الخبراء أن تصل كلفته إلى 10 مليارات دولار.

المصدر: تاس