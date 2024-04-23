"هل نفذ المصريون نصيحة السيسي منذ 5 سنوات؟".. حملة مقاطعة تضرب التجار في أشهر المحافظات

ضربت محافظة بورسعيد المصرية التي تشتهر بالصيد وتجارة الأسماك، حملة مقاطعة كبرى بعدما طالتها موجات غلاء السمك بشكل كبير.

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الأمر دفع بعض سكان مدينة بورسعيد إلى الدعوة لمقاطعة شراء الأسماك منذ الأحد لإجبار التجار على تخفيض الأسعار تحت عنوان "قاطع خليك إيجابي وخليها تعفن".

ونجحت الحملة منذ يومها الأول لتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منها فيسبوك وإكس، ورغم إعلان أصحاب المقاطعة استمرارها لمدة أسبوع، حيث أعلن عدد كبير من أصحاب المحال التجارية للأسماك عن تخفيض الأسعار في اليوم الثاني من المقاطعة، ليتراجع الجمبري سعر الشبار الأبيض من 100 إلى 30 جنيها وأيضا تخفيض سعر البوري من 120 إلى 60 جنيها، وعلى الرغم من ذلك قرر المواطنون استمرار المقاطعة ورفض الشراء، وعروض اليوم الواحد من قبل ال تجار لمحاولة افشال المقاطعة.

وقام محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان اليوم بالإعلان عن دعمه للمقاطعه وانحيازه للمواطن من خلال رفضه دخول سوق السمك اليوم قائلا: "مش هدخل غير لما الأسعار تنزل والسمك يتباع للمواطن العادي بالسعر العادل والحقيقي"، يأتي ذلك خلال قيامه بجوله مع رئيس جهاز حماية المستهلك على عدد من الأسواق لضبط أسعار السلع.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2019 حيث قال وقتها: "الحاجة اللي تغلى ماتشتروهاش، الموضوع بسيط".

وأضاف السيسي خلال كلمته وقتها: "أي حد بيبيع ويشتري عاوز يكسب وينجح ولو لقى نفسه أسعاره فيها مغالاة هتنزل الأسعار، واللي بيراقب الأسعار الدولة وأجهزتها بس ده مش سهل فيها ملايين المواطنين"، مناشدًا التجار والدولة لضبط الموقف و"الحاجة اللي غليت شكرا مش عاوزين".

المصدر: RT