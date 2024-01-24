السيسي عن الغلاء في مصر: ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخلها أكل في غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مخاطبا مواطنيه حول غلاء الأسعار في البلاد، إن "كل شيء يمكن أن يهون أمام المصريين إلا الوطن"، مستشهدا بمأساة غزة وصعوبة إيصال الغذاء للمنكوبين فيها.

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وقال السيسي في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72، اليوم الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة: "كل حاجة تهون إلا بلدنا.. إحنا بناكل وبنشرب وكل حاجة ماشية.. طاب غالية أو بعضها مش متوفر.. إيه يعني؟.. ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخلها أكل في غزة.. شوية قمح أو شوية زيت علشان يعملوا لقمة عيش ياكلوها بقالنا 4 شهور".

وتابع: "أنا أقدر هذه الظروف، وأقدر أكثر صلابة المصريين، وده كلام مش معنوي.. أنا عارف إن الظروف صعبة والأسعار غالية لكن يمكن ربنا أراد إننا نشوف مشاهد قاسية جدا في قطاع (غزة) ونشوف أكتر من 25 ألف شهيد، ثلثاهم من النساء والأطفال وتدمير كامل للقطاع كامل.. بقول إحنا بنشوف ظروف على حدودنا الغربية والشرقية والجنوبية.. إوعوا تفتكر إن الأمور دي بتعدي على الظروف علينا وعلى اقتصادنا".

وأشار إلى أن كلا من هذه الأحداث تكون له تداعيات على مصر.

المصدر: RT