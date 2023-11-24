فرنسا.. اعتقال ثلاثة جورجيين متهمين بسرقة منشورات نادرة للكاتب ألكسندر بوشكين

أعلنت صحيفة Journal du Dimanche أن السلطات الفرنسية اعتقلت ثلاثة مواطنين جورجيين، متهمين بسرقة منشورات نادرة للكاتب ألكسندر بوشكين من المكتبات.

وذكرت الصحيفة في منشور لها أن "اعتقال المشتبه بهم، وهم امرأتان ورجل، تم يوم الاثنين، في باريس في إطار التحقيق في سرقة العديد من أعمال بوشكين الأصلية من عدة مكتبات فرنسية، وأن أعمال أعظم شاعر روسي كانت مطلوبة بشدة في السوق مؤخرا".

وأضاف المنشور:"المواطنون الجورجيون أعمارهم 24 و26 و44 سنة، وتم احتجازهم من قبل الهيئة المركزية الفرنسية لمكافحة التجارة غير المشروعة بالأعمال الفنية في ضاحية نانتير بباريس".

وبحسب المحققين فإن المشتبه بهم ينتمون إلى شبكة منظمة متورطة في سرقة الأعمال الأصلية لبوشكين، ومن المقرر أن يتم تقديمهم للمحاكمة اليوم الجمعة".

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وتبعا للصحيفة تم الإبلاغ عن السرقة الأولى في يوليو الماضي من قبل مكتبة في ليون، حيث قام أحد زوار المكتبة باستبدال النسخة الأصلية لأحد الكتب بنسخة مزورة، وفي أوائل أكتوبر، اقتحم شخصان المعهد الوطني للغات والحضارات (Inalco) في الدائرة 13 بباريس، وأخذا عشرات المخطوطات ولاذا بالفرار بسيارة شريك لهم، وتم التعرف على أحدهما وهو ميخائيل. ز، والذي سبق أن وضعته السلطات الليتوانية على قائمة المطلوبين للاشتباه في سرقة مخطوطات بوشكين، وجرى اعتقاله في 8 نوفمبر، ببلجيكا، وتجري التحقيقات حاليا مع المتهمين لمعرفة أسباب السرقات.

المصدر: نوفوستي