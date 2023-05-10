السياحة المصرية تنفي منع منشأة سياحية دخول محجبات إليها

نفت وزارة السياحة المصرية ما تم تداوله عبر "فيسبوك" حول منع منشأة سياحية دخول نسوة محجبات إليها، وأنها لاحظت أثناء التفتيش استقبال المنشأة جميع روادها بلا استثناء.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن اللجنة كانت برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية والتي لاحظت أثناء عملية التفتيش استقبال المنشأة لجميع روادها دون استثناء ووجود عدد من روادها من المحجبات وهن يمارسن حياتهن بشكل طبيعي ويتناولن الأطعمة والمشروبات دون التعرض لأية مضايقات.

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كما أفادت اللجنة بوجود 3 محجبات يعملن في المنشأة مما يؤكد ترحيبها بكافة روادها سواء من العاملين أو الزائرين.

وأضاف بيان وزارة السياحة أنه في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، فإنه "لا يحق لأية منشأة فندقية أو سياحية منع المحجبات من الدخول والاستمتاع والحصول على كافة الخدمات المقدمة بها".

وتابع مؤكدا ضرورة قيام من يتعرض لمثل هذه التصرفات إن وجدت في أي من المنشآت الفندقية أو السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار بالتقدّم بشكوى للوزارة على الخط الساخن 19654، مؤكدا أنه في حال التأكد من ثبوت أي من الشكاوى المقدمة، ستقوم الوزارة على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم