بسبب دعمها لفريق غير الأخضر في مونديال قطر.. سعوديون يطلقون "حملة تبليك نهى نبيل"

تعرضت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل لحملة عبر موقع "تويتر" تدعو إلى حظر حساباتها، بعد كشفها عن المنتخب الذي ستدعمه في كأس العالم بقطر 2022.

تصدر هاشتاغ "حملة تبليك نهى نبيل" قائمة الأعلى تداولا على "تويتر" في المملكة العربية السعودية، بعدما أعلنت نهى تشجيعها لمنتخب الأرجنتين في مباريات كأس العالم في قطر، كما ادعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسم المتابعون بين مهاجم ومدافع، فمنهم من رأى أنها بهذا الاختيار لم تراعي مشاعر الشعب السعودي لا سيما أن الأرجنتين تقع في ذات المجموعة التي تضمنت المنتخب السعودي، في حين رأى آخرون أن لها الحق باختيار الفريق الذي تود تشجيعه.

وبعد موجة الجدل، خرجت نبيل عن صمتها وسخرت من الحملة الموجهة والشائعات التي تفيد إعلانها عن المنتخب الذي تود تشجيعه، مشددة على أنها لا تعلم بوجود مباراة في الأصل، كما أنها غير متابعة لها.

وكتبت نبيل في تغريدة شاركتها على "تويتر": "شسالفة!! متى قلت إني أشجع أحد أو حتى أتابع مباريات؟! أنا مادري إن في مباراة الحين أصلا ؟؟ منو فاز ؟ منو متباري أصلا ! هاردلك للي مطلع الهاشتاغ.. وشكرا عالترند اللطيف".

شسالفة !! 🤣

متى قلت إني أشجع أحد أو حتى أتابع مباريات ؟! 🤣

أنا مادري إن في مباراة الحين أصلا ؟؟



منو فاز ؟ منو متباري أصلا !



هاردلك للي مطلع الهاشتاغ



و شكرا عالترند اللطيف 💙



#حمله_تبليك_نهي_نبيلpic.twitter.com/FfLGpMVxob — نهى نبيل (@nohastyleicon) November 17, 2022

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"