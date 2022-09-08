بالفيديو.. مذيعة أمريكية تصاب بجلطة دماغية على الهواء

أصيبت المذيعة الأمريكية جولي تشين بجلطة دماغية خلال تقديمها لنشرة الأخبار، حيث بدأت بالتلعثم، قبل أن تنظر إلى الأسفل قليلا وينتهي البث.

وكشفت مذيعة الأخبار التي تعمل في محطة محلية تابعة لـ"إن بي سي" في ولاية أوكلاهوما، عن إصابتها بجلطة دماغية على الهواء مباشرة، وهذا كان سبب تلعثمها على الهواء.

Tulsa news anchor Julie Chin was on air when she suddenly began experiencing stroke-like symptoms.



After Chin managed to toss to the meteorologist, colleagues off-camera called 911. She says her tests have since shown great results and thanked her colleagues for acting quickly. pic.twitter.com/9xRLhon5Fb — NowThis (@nowthisnews) September 8, 2022

وتم نقل تشين إلى المستشفى بعد أن وجدت نفسها تعاني لقراءة نص النشرة.

وكتبت في منشور على فيسبوك: "الأيام القليلة الماضية لا تزال غامضة بالنسبة لي، إلى حد ما، لكن أطبائي يعتقدون أنني أصبت بجلطة دماغية مباشرة على الهواء صباح يوم السبت"، مؤكدة أنها كانت تشعر بالحيوية والنشاط قبل النشرة، ولم تكن هناك أي علامات لأزمة صحية قبل حدوث الجلطة.

ولكن بعدها، قالت تشين: "ومع ذلك، على مدار عدة دقائق خلال نشرتنا الإخبارية، بدأت الأمور تحدث. أولا، فقدت الرؤية الجزئية بإحدى العينين. بعد ذلك بقليل تخدرت ذراعي"، مضيفة: "ثم عرفت أنني كنت في ورطة كبيرة عندما لم أستطع تحريك فمي لقراءة الكلمات التي كانت أمامي مباشرة على الملقن".

المصدر: RT