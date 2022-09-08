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بالفيديو.. مذيعة أمريكية تصاب بجلطة دماغية على الهواء

الصحة

بالفيديو.. مذيعة أمريكية تصاب بجلطة دماغية على الهواء
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أصيبت المذيعة الأمريكية جولي تشين بجلطة دماغية خلال تقديمها لنشرة الأخبار، حيث بدأت بالتلعثم، قبل أن تنظر إلى الأسفل قليلا وينتهي البث.

وكشفت مذيعة الأخبار التي تعمل في محطة محلية تابعة لـ"إن بي سي" في ولاية أوكلاهوما، عن إصابتها بجلطة دماغية على الهواء مباشرة، وهذا كان سبب تلعثمها على الهواء.

وتم نقل تشين إلى المستشفى بعد أن وجدت نفسها تعاني لقراءة نص النشرة.

وكتبت في منشور على فيسبوك: "الأيام القليلة الماضية لا تزال غامضة بالنسبة لي، إلى حد ما، لكن أطبائي يعتقدون أنني أصبت بجلطة دماغية مباشرة على الهواء صباح يوم السبت"، مؤكدة أنها كانت تشعر بالحيوية والنشاط قبل النشرة، ولم تكن هناك أي علامات لأزمة صحية قبل حدوث الجلطة.

ولكن بعدها، قالت تشين: "ومع ذلك، على مدار عدة دقائق خلال نشرتنا الإخبارية، بدأت الأمور تحدث. أولا، فقدت الرؤية الجزئية بإحدى العينين. بعد ذلك بقليل تخدرت ذراعي"، مضيفة: "ثم عرفت أنني كنت في ورطة كبيرة عندما لم أستطع تحريك فمي لقراءة الكلمات التي كانت أمامي مباشرة على الملقن".

المصدر: RT

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