مصر.. أزهري يوجه رسالة لمصطفى فهمي وطليقته اللبنانية

وجه الشيخ إبراهيم عبد الراضي، أحد علماء الأزهر الشريف في مصر، رسالة للفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى بعد أزمة طلاقهما ومحاولة إفشاء الأسرار بينهما في الإعلام.

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وقال إن ما حدث محرم برأي الدين والإفتاء، ولا يتماشى مع ميثاق الزواج الشريف، الذي وضعه الله عز وجل: "وفارقوهن بمعروف".

ويؤكد عبد الراضي أن الدين أمر بالستر والمعروف في إبرام العقد والجماع، وتفاصيل العلاقة بين الزوجين وأسرارهما، ولكل منهما له حرمة لا يمكن انتهاكها مع الانفصال.

وعما يحدث على الساحة الإعلامية، يعلق الشيخ الأزهري: "اللي بيحصل اسمه حُرمة إفشاء السر، وكشف أسرار البيوت، وهو ما نهي عنه عند الطلاق، لازم نذكر المحاسن ونتكلم بمعروف".

وقرر الفنان مصطفى فهمي، في آخر ظهور تلفزيوني له، الرد على اتهمات طليقته حول طلاقها وحرمانها من حقوقها، بل والاستيلاء على ممتلكاتها، قائلا: "أنا كمان عندي أسباب كتير ممكن أقولها، وأسباب كتير قوي قوي"، مؤكدا أن كل الطلبات الحالية لطليقته فاتن موسى، تقتصر على المادة والمال، وأنها تضغط عليه إعلاميا وبالسب والقذف، بهدف الوصول إلى نقصة التفاوض، والدفع مقابل الصمت.

وأشار فهمي، إلى شخصية زوجته عقب الزواج، مشيرا إلى أن كانت تتعمد افتعال المشكلات والنكد، فضلا عن طلباتها المتكررة للهدايا، قائلا: "في ستات بتصحى الصبح بتتخانق مع دبان وشها، الواجهة بتبقى لطيفة وحلوة، لكن لما تعيش في البيت الموضوع بيبقى حاجة تانية، فهمت الكلام ده بعد التجارب اللي عديت منها، عديت بـ3 تجارب، الأخيرة فهمتني الموضوع كله".

المصدر: هن