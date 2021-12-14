الفنان مصطفى فهمي للنائب العام: أصبحت مهددا أنا وأبنائي وأقيم حاليا بفندق

اشتكى النجم المصري مصطفى فهمي من تصرفات طليقته الإعلامية اللبنانية، فاتن موسى، مشيرا إلى أنه على علم بالعديد من أسرارها لكنه لا يرغب في الكشف عنها.

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ونقلت بوابة الأهرام عن فهمي قوله في لقاء تلفزيوني بقناة "أم بي سي" إنه لا يرغب في الإفصاح عن أسرار فاتن موسى لأنها "سيدة وسوف تتزوج في يوم ما من رجل يحقق لها أحلامها التي لم أستطع تحقيقها".

واشتكى الفنان مصطفى فهمي من أن طليقته فاتن موسى قد "دخلت شقة الزوجية عنوة وتقيم بها حاليا، واستعانت بفرد أمن للحراسة، وأنه استعان أيضا بفرد أمن، وطليقته ادعت أن هذا الشخص اعتدى عليها مع حارس أمن العقار، وتم حبسهما في قسم الدقي. وهذا الأمر غير صحيح ولا يمكن أن أحرض على الاعتداء وأقدم بلاغا للنائب العام للتحقيق في الواقعة خاصة أنها غير صحيحة".

من جهة أخرى، كشف فهمي أنه "تفاجأ بالأخبار في الصحف بأنه تم القبض عليه بسبب محاولة قتل فاتن موسى"، وطلب من النائب العام التدخل "لأني أصبحت مهددا أنا وأبنائي وأقيم حاليا بفندق".

المصدر: بوابة الأهرام