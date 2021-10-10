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السعودية.. القبض على سائق قاد مركبته عكس السير واصطدم بعدة سيارات (فيديو)

مجتمع

السعودية.. القبض على سائق قاد مركبته عكس السير واصطدم بعدة سيارات (فيديو)
Reuters
السعودية
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اعتقلت السلطات السعودية يوم الأحد سائقا قاد مركبته عكس السير واصطدم بعدة سيارات.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قائد مركبة يقوم بالقيادة عكس السير والاصطدام بعدة مركبات، فقد تم ضبطه وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة في النظام".

السعودية.. القبض على سائق قاد مركبته عكس السير واصطدم بعدة سيارات (فيديو)

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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