السعودية.. القبض على سائق قاد مركبته عكس السير واصطدم بعدة سيارات (فيديو)
Reuters
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اعتقلت السلطات السعودية يوم الأحد سائقا قاد مركبته عكس السير واصطدم بعدة سيارات.
وقال المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قائد مركبة يقوم بالقيادة عكس السير والاصطدام بعدة مركبات، فقد تم ضبطه وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة في النظام".
#المرور :— الراصد نيوز 🇸🇦️ ™ (@dream_vu) October 10, 2021
إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد مركبة يقوم بالقيادة عكس السير والاصطدام بعدة مركبات.
فقد تم ضبطه وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة في النظام. pic.twitter.com/jkbNxBGbe0
المصدر: وسائل إعلام سعودية
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