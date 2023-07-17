الإرهابيون لا يفهمون إلا لغة القوة.. مدفيديف يدعو إلى رد حاسم على استهداف جسر القرم

شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في تعليقه على استهداف أوكرانيا لجسر القرم، على ضرورة استخدام القوة فقط والتصفية الشخصية للإرهابيين بطرق غير إنسانية تماما.

وكتب مدفيديف على قناته في تيلغرام: "تؤكد التجربة العالمية وكذلك تجربتنا أنه من المستحيل محاربة الإرهابيين بفرض عقوبات دولية أو فقط عن طريق التخويف وترهيب أو التحذيرات. هؤلاء لا يفهمون سوى لغة القوة. فقط أساليب الاستهداف الشخصي لهم وبطرق غير الإنسانية تماما".

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وتابع مدفيديف القول: "من الضروري تفجير منازلهم ومنازل أقاربهم"، وكذلك "البحث عن المتواطئين معهم وتصفيتهم ، والتخلي عن الفكرة التافهة المتمثلة في ضرورة ملاحقتهم قضائيا وتقديمهم للمحاكمة".

وخلص نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أن "الشيء الأساسي هو تدمير القيادة العليا للتشكيلات الإرهابية مهما كانت الأوكار التي تتحصن فيها هذه الحشرات. هذا صعب ولكنه ممكن".

المصدر: تاس