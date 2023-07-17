مجلس الاتحاد الروسي يدعو برلمانات العالم لإدانة تزويد أوكرانيا بذخيرة عنقودية

دعا أعضاء مجلس الاتحاد الروسي برلمانات العالم وكذلك المنظمات البرلمانية الدولية إلى إدانة قرار الولايات المتحدة حول توريد الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا.

جاء ذلك في مسودة البيان الذي سينظر فيه المجلس يوم الأربعاء المقبل، وتم الذكر فيها أن هذا لقرار من جانب الإدارة الأمريكية يعتبر خطوة دورية جديدة في تصعيد النزاع وستترتب عليها عواقب إنسانية وخيمة. وشدد البيان على أن روسيا تحتفظ بحقها بالرد بشكل صارم على استخدام أوكرانيا لهذه القذائف، التي لن يؤثر استخدامها حتما على مسار العملية العسكرية الخاصة.

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وأشار البيان إلى أن نقل مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا دليل على العجز على خلفية فشل الهجوم المضاد الأوكراني الذي تم الترويج له وتضخيم فعاليته كثيرا.

وأكد البيان على أن "السلاح المعجزة" الذي تعقد واشنطن وكذلك كييف الآمال الكبيرة عليه، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على مسار العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي وسيتم حتما تحقيق أهدافها بالكامل.

وشدد أعضاء مجلس الاتحاد على أن واشنطن من خلال توريد القنابل العنقودية لأوكرانيا، تصبح شريكا في تفخيخ مناطق شاسعة وستكون "مسؤولة بالكامل عن مقتل وإصابة المدنيين الأبرياء".

المصدر: نوفوستي