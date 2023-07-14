موسكو.. العثور على ظرف يحتوي مسحوقا مجهولا في مبنى الإذاعة والتلفزيون لعموم روسيا

أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية "روسبوتريبنادزور" العثور على ظرف يحتوي مسحوقا غير معروف وذلك في مبنى مؤسسة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا، في العاصمة موسكو.

وقالت الهيئة في بيان: "نفذت مديرية روسبوتريبنادزور في موسكو، وفي نطاق اختصاصها، مجموعة من الإجراءات الوقائية في مبنى مؤسسة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا، وذلك في أعقاب اكتشاف ظرف في داخله مسحوق غير معروف في قسم القناة التلفزيونية".

من جهتها، لم تعلق مؤسسة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا بعد على هذه المعلومات.

المصدر: نوفوستي