موسكو.. رجل يحاول التسلل إلى ضريح لينين ليوجه له طلبا غريبا

حاول رجل يبلغ من العمر 28 عاما الدخول إلى ضريح لينين في الساحة الحمراء في موسكو صباح اليوم السبت، حتى "يكفر له لينين عن خطاياه"، حسب تعبيره.

أفادت بذلك صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس"، مضيفة أنه تم توقيف الرجل الذي ظهرت عليه علامات اضطراب عقلي، ونقل إلى مستشفى للطب النفسي.

والشهر الماضي، حاول أحد سكان موسكو يبلغ من العمر 42 عاما، سرقة جثمان لينين من الضريح ليلا، إلا أنه تم احتجازه.

المصدر: وسائل إعلام روسية