بوتين: ذروة الصعوبات التي واجهت الاقتصاد الروسي قد ولت

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن ذروة الصعوبات والتحديات التي واجهها الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات المفروضة قد ولت.

وأوضح أن العقوبات كانت تهدف لتقويض الاقتصاد الروسي، الذي أثبت أنه أكثر مرونة وتكيفا.

وأضاف أن هناك الكثير مما يتعين القيام به لإنشاء سلاسل توريد جديدة للواردات والصادرات بأقل التكاليف، ولكن الذروة بشكل عام قد ولت، بفضل الإجراءات الحكيمة التي اتخذتها الدولة لتكييف الاقتصاد الروسي وستستمر في التطور على منصة مستقرة وذات سيادة.

المصدر: تاس