أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجي يفغيني باليتسكي، أن مسلحي كييف والمرتزقة يعيثون فسادا بالمناطق التي لا تزال خاضعة لهم ويدّعون الدفاع عنها، حيث يتصرفون كعتاة الغزاة.

وقال باليتسكي عبر قناة روسيا 24 التلفزيونية إن المسلحين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب يرتكبون أعمال سطو وعنف في مدينة زابوروجيه ولا يأبهون بالحفاظ على البنية التحتية للمدينة، لأنهم يدركون أنهم سيتركونها.

وأضاف: "السكان يؤكدون أن المسلحين الأوكرانيين والمرتزقة يتصرفون بوقاحة شديدة، ويستولون على المواقع التي يحتاجون إليها ويحولونها إلى معاقل محصنة. من الواضح أنهم لا يهتمون بالحفاظ على هذه الأرض، وكيف سيعاملهم الناس غدا، وهل سيتوفر في المنطقة الغاز والماء والكهرباء".

وعبر عن ثقته بأنهم "يدركون جيدا أننا قادمون إلى هناك، وهذه الأرض ستعود للشعب الذي يستحقها، هم يعرفون ذلك ولهذا يتصرفون كالغزاة المحتلين. ما فعلوه بالأمس في دونباس، يفعلونه اليوم في أنحاء شرق أوكرانيا، لأنهم يفهمون أنهم لا ينتمون لهذه الأرض".

المصدر: نوفوستي