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مقتل امرأة خلال قصف قرية روسية على الحدود مع أوكرانيا

أخبار روسيا

مقتل امرأة خلال قصف قرية روسية على الحدود مع أوكرانيا
Globallookpress Rick MaveKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، عن مقتل امرأة بقرية غولوفتشينو بمنطقة غريفورونسكي الحضرية.

ووفقا له تبلغ المرأة 48 عاما، وأصيبت بقذيفة من قذائف القوات المسلح الأوكرانية التي أصابت وسط القرية، ما أفضى إلى دمار به، ومصرع المرأة.

وقال غلادكوف إن "جميع أجهزة السلطة التنفيذية الآن ورئيس المنطقة في مكان الحادث، وبدأوا ف يتفقد المنازل للوقوف على حجم الأضرار بالقرية".

المصدر: تاس

 

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