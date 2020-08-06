فرض نظام عملية أمنية خاصة في ضواحي مدينة نازران في جمهورية إنغوشيا الروسية

أعلنت السلطات في جمهورية إنغوشيا الروسية أن "نظام عملية أمنية خاصة" تم فرضه في ضواحي مدينة نازران (عاصمة الجمهورية سابقا)، وسط تقارير عن تبادل لإطلاق النار في المنطقة.

وجاء في بيان أصدرته غرفة العمليات الأمنية في الجمهورية، أن نظام إجراء العملية الخاصة، بما يترتب على ذلك من قيود على حركة المواطنين، تم فرضه على بلدة ساغوبشا وفي بعض أحياء نازران.

وفي وقت سابق قال مصدر مطلع لوكالة "إنترفاكس" الروسية إن تبادلا كثيفا لإطلاق النار وقع بين مجهولين وأفراد الأمن في محيط محطة القطارات، مضيفا أنه لا توجد معلومات عن سقوط مصابين أو قتلى. وتابع المصدر أن الحديث ربما يدور عن صد هجوم شنه مسلحون.

فيما لم يستبعد مصدر آخر وجود علاقة بين العملية الخاصة وهجوم وقع مؤخرا أسفر عن مقتل أحد أفراد الحرس الوطني الروسي.

المصدر: إنترفاكس