هل يهدد أي تعاون عسكري روسي محتمل مع كوريا الشمالية النفوذ الأمريكي في المحيط الهادىء وآسيا؟

بالتزامن مع وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى محطة كومسومولسك نا أموري للسكك الحديد لزيارة مصنع للطيران ضمن زيارته الى روسيا، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين من سوتشي

سعيه لتطوير التعاون مع كوريا الشمالية في إطار القانون الدولي، مشددا على كونها جارة وجب الحفاظ على أحسن العلاقات معها.

وفيما تستمر محاولات بروكسل وواشنطن للتكهن بأهداف زيارة الزعيم الكوري لروسيا تارة والتلويح تارة أخرى بعقوبات جديدة على بيونغ يانغ في حال دعمها روسيا عسكريا، خرج المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لينفي توقيع أي اتفاقيات حول التعاون العسكري التقني أو حتى وجود أي خطط لذلك.

فما هي مخاوف الغرب من التقارب بين موسكو وبيونغ يانع؟ وهل تفتح زيارة كيم جون أون لروسيا صفحة جديدة من التعاون بين البلدين؟

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