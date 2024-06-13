حماس تعدل بهدنة بايدن.. وإسرائل تناور
أبرز تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق لـبرنامج نيوزميكر
- إيقاف الحرب مرهون بقرار القيادة المنقسمة على نفسها في إسرائيل
- شهوة القتل لدى إسرائيل ونتنياهو خاصة ما زالت قائمة
- حماس قالت نعم لقرار مجلس الأمن وإسرائيل تلعثمت
- يوجد اختلاف في المطالب قبل وبعد اجتياح رفح
- تم تعديل بعض الشروط المتعلقة بالأسرى
- بلينكن يضع اللوم على حماس سواء كان جوابها سلبيا أو إيجابيا
- بلينكن يقف إلى جانب إسرائيل في الحرب ضد الفلسطينيين
- المقترح الأمريكي لقي ترحيبا من العرب ولم تكن هناك تفصيلات
- الهدف من المقترح الأمريكي إدانة حماس
- الولايات المتحدة تحشد دول العالم وتضغط عليها للوصول لهدفها بإحراج حماس
- الموقف الروسي كان الأصدق والأوضح
- الامتناع الروسي عن التصويت على قرار مجلس الأمن كان سليما وفضح الموقف الأمريكي والإسرائيلي
- واشنطن ترفض التدخل الروسي والصيني لإيقاف الحرب
- هناك ازدواجية في الموقف الأمريكي حسب مصالحهم
- الانتخابات الأمريكية حاضرة في المواقف السياسية
- حرب غزة ستسقط الإدارات الأمريكية والأوروبية التي شاركت فيها
- يحيى السنوار رجل سياسي وليس عسكريا
- قيادات حماس موحدة ولا توجد انشقاقات وهناك انسجام كبير بينها
- الشعب الفلسطيني مع حماس ويطالب بانتخابات جديدة حسب استطلاع الرأي
- الأسرى الفلسطينيون يموتون تحت التعذيب ويعانون من سوء العناية في السجون الإسرائيلية
- نقوم بالاعتناء بالمحتجزين الإسرائيليين وهم في أفضل حال
- التدخلات الخارجية خاصة الأمريكية تمنع أن يكون هناك قررات فلسطينية
- الاعتراف بدولة فلسطين أهم إنجازات 7 أكتوبر
- وقف إطلاق النار سيسقط حكومة نتنياهو
- المجتمع الإسرائيلي ليس موحدا بشأن الحرب في غزة
- الجيش الإسرائيلي أضعف من أن يقوم بحرب مع لبنان
- من مصلحة الولايات المتحدة إيقاف الحرب بقطاع غزة والبحر الأحمر
- نشكر إيران على موقفها وما قدمته
- إسرائيل مسؤولة عن الوضع السيئ في غزة وهي من تمنع وصول المساعدات
- الرصيف الأمريكي العائم لم يقدم لنا مساعدة وإنما قدمها لإسرائيل