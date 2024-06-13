حماس تعدل بهدنة بايدن.. وإسرائل تناور

أبرز تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق لـبرنامج نيوزميكر



- إيقاف الحرب مرهون بقرار القيادة المنقسمة على نفسها في إسرائيل

- شهوة القتل لدى إسرائيل ونتنياهو خاصة ما زالت قائمة

- حماس قالت نعم لقرار مجلس الأمن وإسرائيل تلعثمت

- يوجد اختلاف في المطالب قبل وبعد اجتياح رفح

- تم تعديل بعض الشروط المتعلقة بالأسرى

- بلينكن يضع اللوم على حماس سواء كان جوابها سلبيا أو إيجابيا

- بلينكن يقف إلى جانب إسرائيل في الحرب ضد الفلسطينيين

- المقترح الأمريكي لقي ترحيبا من العرب ولم تكن هناك تفصيلات

- الهدف من المقترح الأمريكي إدانة حماس

- الولايات المتحدة تحشد دول العالم وتضغط عليها للوصول لهدفها بإحراج حماس

- الموقف الروسي كان الأصدق والأوضح

- الامتناع الروسي عن التصويت على قرار مجلس الأمن كان سليما وفضح الموقف الأمريكي والإسرائيلي

- واشنطن ترفض التدخل الروسي والصيني لإيقاف الحرب

- هناك ازدواجية في الموقف الأمريكي حسب مصالحهم

- الانتخابات الأمريكية حاضرة في المواقف السياسية

- حرب غزة ستسقط الإدارات الأمريكية والأوروبية التي شاركت فيها

- يحيى السنوار رجل سياسي وليس عسكريا

- قيادات حماس موحدة ولا توجد انشقاقات وهناك انسجام كبير بينها

- الشعب الفلسطيني مع حماس ويطالب بانتخابات جديدة حسب استطلاع الرأي

- الأسرى الفلسطينيون يموتون تحت التعذيب ويعانون من سوء العناية في السجون الإسرائيلية

- نقوم بالاعتناء بالمحتجزين الإسرائيليين وهم في أفضل حال

- التدخلات الخارجية خاصة الأمريكية تمنع أن يكون هناك قررات فلسطينية

- الاعتراف بدولة فلسطين أهم إنجازات 7 أكتوبر

- وقف إطلاق النار سيسقط حكومة نتنياهو

- المجتمع الإسرائيلي ليس موحدا بشأن الحرب في غزة

- الجيش الإسرائيلي أضعف من أن يقوم بحرب مع لبنان

- من مصلحة الولايات المتحدة إيقاف الحرب بقطاع غزة والبحر الأحمر

- نشكر إيران على موقفها وما قدمته

- إسرائيل مسؤولة عن الوضع السيئ في غزة وهي من تمنع وصول المساعدات

- الرصيف الأمريكي العائم لم يقدم لنا مساعدة وإنما قدمها لإسرائيل

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