بادرة لطيفة من بايدن في قمة مجموعة السبع (فيديو)
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احتفل قادة دول مجموعة السبع بعيد ميلاد المستشار الألماني أولاف شولتس أثناء قمة المجموعة في إيطاليا.
وذكّر بايدن قادة المجموعة بعيد ميلاد شولتس وطالبهم بتهنئته، فبدأ الجميع بالغناء "عيد ميلاد سعيد أولاف".
G7 leaders celebrate the birthday of German chancellor Olaf Scholzpic.twitter.com/B6KSo3vF1Thttps://t.co/TKcKy1ndBK— Sidhant Sibal (@sidhant) June 14, 2024
ومن المقرر أن يستمر اجتماع زعماء مجموعة السبع المنعقد في إيطاليا من 13 إلى 15 يونيو الجاري.
المصدر: RT