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بادرة لطيفة من بايدن في قمة مجموعة السبع (فيديو)

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بادرة لطيفة من بايدن في قمة مجموعة السبع (فيديو)
Gettyimages.ru
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احتفل قادة دول مجموعة السبع بعيد ميلاد المستشار الألماني أولاف شولتس أثناء قمة المجموعة في إيطاليا.

وذكّر بايدن قادة المجموعة بعيد ميلاد شولتس وطالبهم بتهنئته، فبدأ الجميع بالغناء "عيد ميلاد سعيد أولاف".

ومن المقرر أن يستمر اجتماع زعماء مجموعة السبع المنعقد في إيطاليا من 13 إلى 15 يونيو الجاري.

 

المصدر: RT

 

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