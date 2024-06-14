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نيبينزيا: العسكريون الغربيون يتحكمون يدويا في استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية

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نيبينزيا: العسكريون الغربيون يتحكمون يدويا في استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية
Globallookpress Lev Radin/Keystone Press Agency
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صرح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن العسكريين الغربيين يشرفون على استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الغربية العالية الدقة بنظام "التحكم اليدوي".

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة: "من المعروف لنا جيدا أن العسكريين الغربيين يشرفون على عملية استخدام النظام الأوكراني للوسائل الحديثة المتطورة تكنولوجيا وعالية الدقة وبعيدة المدى بنظام التحكم اليدوي تقريبا".

وأوضح أن الحديث يدور عن استخدام صواريخ "ستورم شادوو" البريطانية و"ATACMS" الأمريكية والصواريخ الفرنسية.

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وأشار إلى أن "روسيا على دراية أن العسكريين الأوكرانيين يعجزون عن التحكم بتلك الصواريخ من الناحية التكنولوجية"، وأن هذه العملية يقوم بها "من يزودونهم بتلك الأسلحة".

يذكر أن عددا من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أعلنت في الفترة الأخيرة أنها تسمح للقوات الأوكرانية باستخدام أسلحتها لاستهداف مواقع وأهداف على الأراضي الروسية.

المصدر: نوفوستي

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