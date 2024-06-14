كروس يضع شرطا للعودة من الاعتزال

اعترف جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا أمس الخميس، أنه استغرق بعض الوقت لإقناع توني كروس للعودة للمنتخب حيث سينهي الأيام الأخيرة في مسيرته ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وقرر كروس (34 عاما) في 2021 الاعتزال دوليا، ومع ذلك، غيرت مكالمة من ناجلسمان مصير اللاعب (34 عاما) والذي ستتاح له الآن فرصة توديع جماهير بلاده على أرضية الملعب ومرتديا قميص ألمانيا.

Germany boss Julian Nagelsmann is clearly a fan of Toni Kroos 🇩🇪 pic.twitter.com/TOe8GpVg82 — DW Sports (@dw_sports) March 14, 2024

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وقال ناجلسمان: "توني مهم بالنسبة لنا. يمكن تمرير الكرة له في أي وقت، إنه لاعب مهم للجميع، وخصوصا للشباب".

وأضاف: "إقناعه لم يكن سهلا، لقد استغرقت بعض الوقت، قال لي إنه سيشارك فقط في حال شعوره أننا يمكننا تحقيق الفوز مع المنتخب، وقال حينها (نعم سنحقق ذلك)".

وتابع: "ينبغي علينا فقط الإيمان بأنفسنا، من الرائع أن الجميع في الملعب يشجعك، أتمنى أن نستمتع جميعا ببطولة كبرى غدا".

وختم: "أريد أن نتحلى بالوحدة كبلد، وينبغي علينا جميعا التشجيع غدا، ينبغي أن نستغل أننا البلد المضيف".

المصدر: "وكالات"