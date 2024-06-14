بعد حريق مصفى النفط.. اندلاع حريق كبير في مشروع سكني بأربيل (فيديو)

أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية باندلاع حريق كبير في مشروع سكني قيد الإنجاز في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وقالت الشبكة، إن حريقا اندلع مساء الخميس في الطابق العلوي من المشروع قرب شارع 40 متري في أربيل.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، ولم يتم الكشف عن أسباب وقوعه.

وقالت وكالة "شفق نيوز" إن الحريق اندلع في مبنى "توليب تاور" الاستثماري وهو قيد الإنشاء.

وقالت مديرية الدفاع المدني في أربيل: "فرقنا تحاول السيطرة على حريق مشروع سكني غير مكتمل".

كما شاركت مروحية الدفاع بإخماد حادث حريق المجمع السكني.

اندلاع حريق في مجمع سكني قيد الإنشاء في اربيل



تكرار حوادث اندلاع الحرائق في اربيل قد يكون وراءها دوافع تخريبية وخاصة مع زيادة كبيرة في أعداد الحرائق واندلاعها ضمن اسواق وبنايات مهمة وتجارية وتأثيرها المباشر على المواطنين pic.twitter.com/8C9iHPpZhL — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) June 13, 2024

ويأتي الحادث عقب يوم على اندلاع حريق بمستودع مصفى نفط على طريق أربيل - الكوير، يوم الأربعاء.

وظهر الخميس، أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل "السيطرة التامة على الحريق الكبير الذي التهم "مستودعات كوير" مؤكدة عدم وجود أي مخاطر تهدد المصافي المجاورة.

العراق 🇮🇶

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إندلاع حريق داخل مجمع سكني قيد الإنشاء في محافظة #أربيل دون معرفة الأسباب ولا حجم الخسائر⁉️ pic.twitter.com/1lRXnjBMq0 — سحاب | sahab (@sahabnews1) June 13, 2024

وقال المتحدث باسم المديرية، شاخوان سعيد، خلال مؤتمر صحفي الخميس إن "150 ضابطا ومنتسبا من جميع مراكز أربيل وأطرافها شاركوا في السيطرة على الحريق بإشراف المدير العام للدفاع المدني في إقليم كردستان".

وأضاف: "نشب الحريق نحو الساعة 8:30 مساء الأربعاء، واستمر حتى بعد ظهر أمس الخميس رغم مشاركة أكثر من 40 فريق إطفاء في جهود إخماده".

وذكر: تم احتواء الحريق بنسبة 80% في البداية، لكن ارتفاع درجات الحرارة والضغط أدى إلى انتشاره في المستودع الثاني".

وأشار إلى "إصابة 14 منتسبا للدفاع المدني، 4 منهم تعرضوا لحروق، فيما واجه 10 آخرون الاختناق، وإصابة 2 منهم بليغة".

المصدر: شبكة "رووداو"