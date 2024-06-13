بعد أكثر من 20 ساعة.. السيطرة على حريق مصفاة نفط في شمال العراق

تمكنت فرق الإطفاء في إقليم كردستان بشمال العراق من السيطرة مساء الخميس على حريق في مستودع كبير للنفط الخام أدّى إلى إصابة ما لا يقلّ عن 14 عنصرا، حسبما أعلن الدفاع المدني.

وأفاد محافظ أربيل أوميد خوشناو أن حريقا اندلع في مصفاة نفط في جنوب غرب أربيل مساء الأربعاء، مؤكدا أن سبب الحريق لا يزال غير معروف مع ترجيح أن يكون السبب تماس.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل شاخوان سعيد في مؤتمر صحفي: بعد نحو 20 ساعة من اندلاعه، “تمت السيطرة بالكامل على الحريق الذي اندلع في مستودعات "كوير"، ولا يوجد أي خطر على المصافي المحيطة به".

وأضاف: أُصيب 14 من العاملين في الدفاع المدني، غادر منهم اثنان المستشفى فيما لا يزال اثنان في حالة حرجة".

من جهته، لفت خوشناو إلى أن أكثر من خمسة آلاف طن من النفط والفلورين كانت في المستودعات حين اندلع الحريق.وامتدت النيران إلى مستودع آخر في وقت لاحق.

وأشار خوشناو إلى احتراق “أربع سيارات للدفاع المدني مع عدد من المركبات الأخرى”، مقدرا الخسائر التي لحقت بالمكان بنحو ثمانية ملايين دولار أميركي.

مع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، اندلعت حرائق في مستشفيات ومخازن ومتاجر في مختلف أنحاء العراق.

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وغالبا ما لا يتم التزام تعليمات السلامة في العراق الغني بالموارد النفطية، لا سيما في قطاعي البناء والنقل. كما أنّ البنى التحتية متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدي إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.

وفي سبتمبر 2023، اندلع حريق في قاعة خلال حفل زفاف في بلدة قرقوش في شمال العراق، أودى بأكثر من 107 أشخاص، قالت السلطات إن الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال تسببت به.

وفي أبريل 2021، قضى أكثر من 80 شخصًا جراء حريق في مستشفى لمرضى كوفيد-19 في بغداد نجم عن انفجار أسطوانات أوكسجين.

وفي يوليو من العام نفسه، لقي 64 شخصا حتفهم جراء حريق في مستشفى بالناصرية في جنوب العراق اندلع في جناح لمرضى كوفيد-19.

المصدر: فرانس برس