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حريق في محطة للطاقة النووية في رومانيا

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حريق في محطة للطاقة النووية في رومانيا
منصة إكس
محطة "تشيرنافودي" للطاقة النووية في رومانيا
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شب حريق صغير اليوم الثلاثاء، في محطة "تشيرنافودي" للطاقة النووية في رومانيا وجرى على إثر ذلك إجلاء الموظفين دون تسجيل وقوع أي إصابات.

وأفاد بيان صحفي لشركة Nuclearelectrica الرومانية المملوكة للدولة: "نفيد بوقوع حريق صغير يوم  11 يونيو 2024، في وحدة الطاقة رقم 2 بمحطة تشيرنافودي للطاقة النووية، في مضخة تقع في الطابق السفلي من قاعة التوربينات، ولم يؤثر الحريق على المعدات الأخرى".

وأكدت الشركة أن الحريق والدخان لم يؤثرا على السلامة النووية وتشغيل محطة الطاقة النووية.

وأضاف البيان: "تستمر محطة الطاقة في العمل بالطاقة المقدرة في ظروف الوضع الطبيعي"، وأوضح رجال الإنقاذ أن الحريق تم تحديده ومن ثم إخماده ويجري التحقيق لتحديد سبب الحادث.

المصدر: نوفوستي

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