رومانيا تسلم دفعة من يوديد البوتاسيوم إلى مولدوفا للحماية من الإشعاع

أعلنت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة المولدوفية يوم الثلاثاء، عن تبرع رومانيا بأكثر من مليون قرص من يوديد البوتاسيوم لمولدوفا لاستخدامها في حالة التلوث الإشعاعي.

وفي وقت سابق، أعربت السلطات المولدوفية عن قلقها إزاء الأضرار المحتملة التي قد تلحق بمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه نتيجة القصف، ودعت خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إليها.

وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة أنه "بعد محادثات هاتفية أجرتها وزيرة الصحة آلا نميرينكو مع نظيرها الروماني ألكسندر رافيلا، تبرعت رومانيا بأكثر من مليون قرص من يوديد البوتاسيوم لبلدنا. وستقوم الوكالة الوطنية للصحة العامة بتوزيع الدواء على المراكز الصحية في الأقاليم".

في الوقت نفسه، أشارت الدائرة إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد خطر إشعاعي في مولدوفا، وحثت سكان الجمهورية على التزام الهدوء.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن قلقه إزاء قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية. ووفقا له، فإن الأعمال العسكرية التي تعرض سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية للخطر "غير مقبولة على الإطلاق ويجب منعها بأي ثمن". وشدد غروسي على استعداده لقيادة مهمة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن السلامة والحماية والضمانات في محطات الطاقة النووية.

المصدر: نوفوستي