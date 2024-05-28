"روساتوم" ووكالة الطاقة الذرية تبحثان سلامة محطة زابوروجيه

أعلنت شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية عن اجتماع ممثلين عنها ووفد عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كالينينغراد الروسية لبحث سلامة محطة زابوروجيه الكهرذرية.

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وترأس الوفد الروسي المدير العام لـ"روساتوم" أليكسي ليخاتشوف وضم الوفد رئيس الخدمة الفيدرالية للرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية "روستيخ نادزور" ألكسندر تريمبيتسكي، وممثلين عن وزارة الخارجية الروسية وقوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية وقوات الدفاع الروسية والحرس الوطني، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان الموضوع الرئيسي للمشاورات هو سلامة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وأكد أليكسي ليخاتشوف استعداد الجانب الروسي لمواصلة العمل النشط لضمان التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية في مواجهة الاستفزازات الأوكرانية المستمرة. وتطرق المدير العام لـ"روساتوم" بشكل موضوعي إلى التفاعل مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في المحطة.

وأبلغ رافائيل غروسي بدوره عن كيفية تقييمه للوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. كما تم التطرق إلى جوانب أخرى من التعاون بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا سيما فيما يتعلق بآفاق تطوير الطاقة النووية العالمية. وأكد الطرفان اتفاقهما على مواصلة الاتصالات بشكل منتظم.

المصدر: RT